A Volkswagen karosszériája papírként gyűrődött össze az ütközéstől – képgaléria

Szombaton délután frontálisan ütközött két autó a bükkaranyosi és harsányi elágazás közelében 2515-ös út 8-as kilométerszelvényénél. A balesetnek öt sérültje van – írta a Boon.hu.

Egy ember életveszélyesen, négyen könnyebben sérültek meg a szombat délutáni, bükkaranyosi és a harsányi elágazás közelében történt balesetben

Fotó: Vajda János

Brutális baleset, az autók ripityára törtek

Az autók úgy összeroncsolódtak, hogy az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a tűzoltóknak kellett kiszabadítani egy feszítővágó segítségével. A rendőrség szerint az egyik utas életveszélyes állapotban van, ami nem meglepő, elnézve a gépkocsik állapotát. A Boon.hu képgalériát is közzétett a szerencsétlenség helyszínéről, amelyet ide kattintva tud megnézni.

A bükkaranyosi és a harsányi elágazás közelében egy balra ívelő úton ütközött frontálisan két személyautó. Az egyik gépjármű ment át a másik sávba, így ütközött a vele szembe jövő szabályosan közlekedő gépkocsival

– tájékoztatta a boon.hu-t Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A hatóságok vizsgálják a szerencsétlenség körülményeit, a helyszínelés még tart.

Helyszíni információk szerint a vétkes sofőr könnyebben, míg a vétlen autóban ketten könnyebben sérültek, egy személy pedig súlyosan, egy életveszélyesen.

Egy másik súlyos karambol Nógrád közelében történt szombaton. Ide mentőhelikopter is érkezett. A szerencsétlenségről készült képekért kattintson az Origó korábbi cikkébe.