Nyugdíjas sofőr ütötte el a szombathelyi diákot az öreg autójával

Kedd reggel Szombathelyen, a Szent László király utcában történt az a szerencsés kimenetelű baleset, amelyben egy 91 éves sofőr egy régebbi típusú Suzukival elsodort egy 18 éves diákot. A gyalogos éppen a kijelölt átkelőhelyen haladt át egy középiskola közelében, amikor a Gagarin utca felé tartó idős férfi járműve át akart hajtani a zebrán. A fiatalt a mentők kórházba szállították, az elsődleges vizsgálatok szerint könnyebb sérülésekkel úszta meg az incidenst – írta a Blikk.hu.

Zebrán is történhetnek balesetek, Szombathelyen egy diákot gázolt el az idős sofőr

Fotó: Pixabay

Nem ez az első baleset a zebrán

A környéken nem ez az első eset, hogy fiatalokat ér gázolás a zebrán. Alig egy hónappal korábban, november 13-án a közeli Dózsa György utcában történt hasonló baleset, ahol egy Opel vezetője az utolsó pillanatban vette észre a zebrán átfutó tizenévest. Abban az esetben a diák a szélvédőnek csapódott, és bár a sofőr lassú fékezéssel megakadályozta, hogy az aszfaltra zuhanjon, a fiú súlyosabb – lábtöréssel és agyrázkódással járó – sérüléseket szenvedett. A rendőrség mindkét ügy körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja.

