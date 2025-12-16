Ez lehetett a fiatal magyar labdarúgó halálának oka – újabb részletek derültek ki a balesetről

Gyászba borult a magyar sportélet, miután egy fiatal tehetség életét vesztette a hétvégén történt súlyos közúti balesetben. Az áldozat Nagy Zsombor, 21 éves labdarúgó, aki a Nádasd KSE színeiben játszott a Vas vármegyei II. osztály Déli-csoportjában. A fiatal sportoló ígéretes karrier előtt állt, de életét a mentők és tűzoltók gyors közbeavatkozása ellenére sem sikerült megmenteni – számolt be a Borsonline.hu.

Fiatal labdarúgó halt meg a Szőce és Zalaháshágy közötti balesetben

Fotó: TV2

Ez okozhatta a halálos balesetet

A rendőrségi jelentések szerint a súlyos ütközést az erős köd és a csúszós útviszonyok is okozhatták.

A fiatal sofőr áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött a szemből érkező kamionnal, amely avokádót szállított. A kamion sofőrje nem tudta elkerülni a balesetet, az autó pedig felismerhetetlenségig összeroncsolódott.

A helyi futballközösség gyászolja a fiatal játékost. Edzők, csapattársak és szurkolók mély részvétüket fejezték ki a családnak. Nagy Zsombor emléke azonban tovább él a pályán és azokban, akik ismerték tehetségét és szenvedélyét a sport iránt.

Zsombor nem csupán csapatunk meghatározó tagja volt, hanem egy kivételes ember is: barát, csapattárs! Jelenléte, mosolya, kitartása és embersége örökre velünk marad. Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük meg.

– írta a Nádasdi Kse Facebook-oldalán.