Anyukája után akar menni a másvilágra a baltás gyilkos áldozatának kisfia

Július óta tart a hajtóvadászat az erdélyi Mezőméhesen elkövetett brutális bűncselekmény elkövetője ellen. A baltás gyilkos áldozatának 6 éves kisfia azóta is édesanyját keresi, gyakran mondogatja, hogy utána akar menni a mennyekbe.
Korábban az Origo is beszámolt róla, hogy hajtóvadászat indult az erdélyi Mezőméhesen elkövetett kegyetlen emberölés elkövetője ellen. Az átlag feletti intelligenciával rendelkező, de érzelmileg igencsak labilis Emil Gânj július 8-án, fényes nappal, egy baltával felfegyverkezve behatolt a 23 éves, korábbi élettársa, Anda házába, lemészárolta a nőt, majd betörte az ablakokat, és felgyújtotta az ingatlant, hogy eltüntesse a nyomait. A baltás gyilkos ezután kereket oldott, és nyoma veszett.

Magyarországon is keresik Emil Gânjt, a mezőméhesi baltás gyilkost
Magyarországon is  keresik Emil Gânjt, a mezőméhesi baltás gyilkost
Fotó: Román Rendőrség

A Borsonline.hu most arról ír: kiderült, hogy a 37 éves férfi mindent precízen, előre eltervezett. Ételt és mobiltelefonokat is összekészített magának, nappal pedig vélhetően pincékben és második világháborús alagútrendszerekben húzza meg magát.

800 fős kutatócsapat sem találja a baltás gyilkost

A férfit, aki korábban is ült már emberölésért, és a hírek szerint speciális kiképzést is kapott, a román rendőrség a „legkeresettebb bűnözők” listájára helyezte, és az Interpol körözési listáján is az első helyen szerepel. Továbbá a hatóságok 15 ezer eurós jutalmat is felajánlottak minden olyan információért, amely a férfi kézre kerítéséhez vezet. 

Az áldozat kisfia nem tudta feldolgozni a tragédiát

Anda édesanyja összetört a gyilkosság után, és hatéves unokája sem tudta feldolgozni anyukája halálát. Bár korábban azt mondták neki, hogy édesanyja már az angyalokkal van, a kisfiú a mai napig keresi Andát.

Kérdezget anyucijáról. Mondtam neki, hogy anyuci egy nap visszajön, és hogy addig is jól kell lennie. Viszont vannak napok, amikor azt mondja, hogy ő is meg akar halni, mert elege van az életből”

– árulta el a gyászoló édesanya. 

A mezőméhesi baltás gyilkosságról nemrégiben előkerült egy felkavaró kamerafelvétel, amelyet megtekinthet itt

 

 

