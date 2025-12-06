Anyukája után akar menni a másvilágra a baltás gyilkos áldozatának kisfia

Korábban az Origo is beszámolt róla, hogy hajtóvadászat indult az erdélyi Mezőméhesen elkövetett kegyetlen emberölés elkövetője ellen. Az átlag feletti intelligenciával rendelkező, de érzelmileg igencsak labilis Emil Gânj július 8-án, fényes nappal, egy baltával felfegyverkezve behatolt a 23 éves, korábbi élettársa, Anda házába, lemészárolta a nőt, majd betörte az ablakokat, és felgyújtotta az ingatlant, hogy eltüntesse a nyomait. A baltás gyilkos ezután kereket oldott, és nyoma veszett.

Magyarországon is keresik Emil Gânjt, a mezőméhesi baltás gyilkost

Fotó: Román Rendőrség

A Borsonline.hu most arról ír: kiderült, hogy a 37 éves férfi mindent precízen, előre eltervezett. Ételt és mobiltelefonokat is összekészített magának, nappal pedig vélhetően pincékben és második világháborús alagútrendszerekben húzza meg magát.

800 fős kutatócsapat sem találja a baltás gyilkost

A férfit, aki korábban is ült már emberölésért, és a hírek szerint speciális kiképzést is kapott, a román rendőrség a „legkeresettebb bűnözők” listájára helyezte, és az Interpol körözési listáján is az első helyen szerepel. Továbbá a hatóságok 15 ezer eurós jutalmat is felajánlottak minden olyan információért, amely a férfi kézre kerítéséhez vezet.

Az áldozat kisfia nem tudta feldolgozni a tragédiát

Anda édesanyja összetört a gyilkosság után, és hatéves unokája sem tudta feldolgozni anyukája halálát. Bár korábban azt mondták neki, hogy édesanyja már az angyalokkal van, a kisfiú a mai napig keresi Andát.

Kérdezget anyucijáról. Mondtam neki, hogy anyuci egy nap visszajön, és hogy addig is jól kell lennie. Viszont vannak napok, amikor azt mondja, hogy ő is meg akar halni, mert elege van az életből”

– árulta el a gyászoló édesanya.

A mezőméhesi baltás gyilkosságról nemrégiben előkerült egy felkavaró kamerafelvétel, amelyet megtekinthet itt.