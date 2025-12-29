A bankkártya nyomkövetővé vált a tolvajok zsebében

Egy raklapon felejtett pénztárca indította el azt a bevásárlótúrát, amelynek a végén kattant a bilincs. A történet még 2023 júliusában kezdődött, ahol egy pár észrevette a figyelmetlen vásárló otthagyott pénztárcáját. A férfi gyorsan zsebre tette a szerzeményt, a nő pedig fizetett, mintha mi sem történt volna, majd úgy léptek ki a boltól, mintha csak egy átlagos vásárlást tudtak volna le. A tárcában lévő ellopott bankkártya pedig lebuktatta a tolvajokat – írta az Ügyészség.

A bankkártya használata buktatta le a tolvajokat

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Beindult a nagy költekezés

Első állomásként egy dohányboltban költötték el a talált kincs egy részét, mégpedig nem is akárhogy. A sértett bankkártyája lett az aranykártyájuk, amiből cigarettát, édességet, üdítőt vásároltak, majd egy közeli benzinkúton is tankoltak vele.

A páros úgy érezte, hogy rájuk mosolygott a szerencse, hiszen a tárcában található készpénz és a bankkártya is jól jött a költekezéshez.

A tárcában lévő okmányokat természetesen eldobták.

A bankkártya nyomon követte a páros útját

A kártya minden egyes használatáról SMS üzeneteket kapott a sértett, így pontosan tudta, hogy merre járnak a tolvajok. Innentől kezdve pedig nem volt nehéz dolguk a rendőröknek sem és Sülysápon egy dohánybolt előtt utolérték a párost. Kocsijukból gyorsan előkerült az eltulajdonított pénz egy része és természetesen a lopott bankkártya is, majd a rendőrök az eldobott okmányokat is megtalálták.

A Monori Járási Ügyészség minősített lopással és csalással vádolja a párt, sorsukról a Monori Járásbíróság dönt majd.

