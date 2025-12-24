Kirabolták az egyik ismert bank fiókját

Új részletek láttak napvilágot a hétfői bűncselekményről – írja a Vaol.hu. A burgenlandi bankrablás 11 óra 56 perckor történt, amikor egy nyakvédőt viselő férfi lelépett a Raiffeisenbank egyik fiókjába, közvetlenül a zárás előtt.

Bankrablás sörétessel

A férfinál sörétes puska volt, amelyet ráfogott a banki alkalmazottra, megfenyegette. A támadó egyszer fel is húzta a fegyvert, de lövés nem dördült el, és az alkalmazott sértetlen maradt. Az elkövető azt követelte, hogy az alkalmazott tegyen pénzt a jutazsákjába, amit az alkalmazott meg is tett.

Egyébként a bankok is arra képezik ki a munkatársaikat, hogy mindig tegyék meg, amit a fegyveres rabló kér, mert az életük többet ér. Nem az egyszerű banki alkalmazott dolga hősködni.

A férfi 10 ezer eurónál nagyobb összeggel menekült el. A rendőrök a nyomába eredtek. Közzétették a leírását, hátha tud nekik segíteni valaki. Eszerint

a bankrabló sötét színű, kapucnis polármellényt, sötét nadrágot, baseballsapkát és világos színű szövetkesztyűt viselt. A rendőrség szerint 45–55 év körüli, körülbelül 185 centiméter magas és "zömök testalkatú".

A hatóságok feltételezése szerint volt egy társa is, akivel egy régebbi típusú, sötétzöld autóval menekülhettek el. Kedd reggelig nem sikerült a nyomukra bukkanni.

