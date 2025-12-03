Az utcán verte félholtra a feleségét az őrjöngő férfi

Hírlevél

A férj önkívületi állapotban ütötte, rúgta ájult feleségét. Megrázó bántalmazásnak lehettek szemtanúi a járókelők november 22-én Salgótarjánban.
A férfi november 22-én ittasan tért vissza budapesti munkahelyéről Salgótarjánba, ahol édesapja otthonában találkozott a feleségével. Útban a bérelt lakásuk felé összevesztek, a férfi ordítozni kezdett a nővel, mert őt hibáztatta, amiért kiskorú gyermeküket nevelőszülőknél helyezték el. A házastársi szócsata végül bántalmazásig fajult – írja a Nool.hu.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta a hírportált, hogy a férj előbb nagy erővel térden rúgta a nőt a munkavédelmi bakancsával, majd ököllel arcon ütötte. A sértett emiatt eszméletét vesztve a földre zuhant.

Nem állt le az őrjöngő férfi, folytatta a bántalmazást

– A férfi a védekezésre képtelen sértettet önkívületi állapotban tovább bántalmazta, rugdosta és ütötte, majd a hajánál és a lábánál fogva vonszolni kezdte. Rövid idő múlva magára hagyta a még mindig eszméletlen nőt, aki csonttöréses sérüléseket szenvedett el – közölte a főügyészség.

Elfogták és őrizetbe vették a férjet

A korábban távoltartás hatálya alatt álló elkövető megalapozottan gyanúsítható védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntettével. Az ügyészség a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a letartóztatását, melyet a Salgótarjáni Járásbíróság el is rendelt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

