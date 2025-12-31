Saját gyerekeit bántotta egy tanítónő

Egy háromgyerekes amerikai, általános iskolai tanítónőt kétrendbeli gyermekbántalmazás miatt állítanak bíróság elé, miután két gyereke borzalmakról számolt be az édesapjuknak. Mint kiderült, nem akárhogy bántotta őket a saját anyjuk. Megharapta, megkarmolta a kicsiket, és ordibált velük.

Kegyetlenül bántotta gyerekeit egy amerikai tanítónő / Fotó: Bricolage / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Kegyetlen módszerekkel bántotta saját gyerekeit

A chattanooga-i rendőrségen december 12-én jelentették be az erőszakot, azután, hogy az apjuk magához vitte két kisebb gyermekét elhidegült feleségétől, Heather Pechttől.

A férfi a rendőröknek azt mondta, karmolásokat és sebeket vett észre a gyerekek kezén, akik később bevallották: az anyjuk bántalmazta őket.

Hozzátette, hogy korábban többször jelezte a hatóságoknak a problémát, de ezeknek nem lett kézzelfogható következménye. Azt is kiemelte, hogy legidősebb gyermekük már egy ideje vele él, mert nem akart az anyja közelében maradni.

A bírósági iratok szerint a két fiatalabb gyerek vallomása alapján az egyik legbrutálisabb támadásra a Lookout Mountainen található Ruby Falls parkolójában került sor. Elmondásuk szerint a nő mobiltelefonja a hátsó ülésre esett, amitől nagyon dühös lett, és kiabálni kezdett velük. Amikor a gyerekek megpróbálták visszaadni neki, anyjuk megcsipkedte és megkarmolta őket. Amikor az egyik kicsi ki akart szállni a kocsiból, az anyja megharapta, amikor el akarta tolni a kezét.

Mindkét gyerek azt mondta a nyomozóknak, hogy évek óta, hetente legalább egyszer rájuk támadt a saját anyjuk.

A rendőrök is látták, amit az apjuk. A gyermekek kezén karmolásokat, vörös foltokat, valamint más, körömre emlékeztető sérüléseket fedeztek fel. A Crime Online információi szerint a legidősebb gyerek is arról számolt be, hogy rendszeresen bántott a saját anyja korábban. A Bors cikke szerint apjuk sürgősséggel kérte a felügyeleti jog átvételét a két kisebb gyereke felett, amelyet a hatóságok jóvá is hagytak. Heather Pechtet pedig a múlt héten kétrendbeli gyermekbántalmazás miatt letartóztatták.

JUST IN: A first grade teacher faces abuse charges after her kids told police she bit and scratched them in the Ruby Falls parking lot.



More: https://t.co/Uq59p2rpOV pic.twitter.com/LqARioZ0eM — WTVC NewsChannel 9 (@newschannelnine) December 27, 2025

