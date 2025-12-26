Nem akárki okozta a balesetet szenteste, amiben megsérült a teniszkapitány

A 47 éves Bardóczky Kornél az édesanyjától tartott hazafelé szerda este. Szadán autózott. Szabályosan közlekedett, amikor egy szemből érkező autós hirtelen áttért az ő oldalára, és frontálisan ütközött a kocsijával. Esélye sem volt elrántani a kormányt. A mentők és a tűzoltók a helyszínen úgy nyilatkoztak, szerencse, hogy a szakember egymaga ki tudott szállni a kocsiból, bár súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Kórházban ápolják a sportági szövetség közleménye szerint.

Balesetet szenvedett Bardóczky Kornél, a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya 2025. december 24-én

Fotó: Veresegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Mindenre emlékszem, nem volt bonyolult dolog. Mentem a sávomban, és láttam, hogy jön szembe egy autó elég gyorsan, de akkor még semmi sem utalt arra, hogy baj lesz. Amikor közel ért hozzám, hirtelen áthúzta a kormányt, nekem annyi időm volt, hogy satuféket nyomjak, és ő fékezés nélkül szemből belém szállt. Nem volt egy nagy élmény, megmondom őszintén, örülök annak, hogy így megúsztam"

– mondta a Blikknek a szakember.

A közérzetem az jó, de a bordám eszméletlenül fáj, nem tudok mozogni, és vannak kisebb sérüléseim is, a kezemen, a sípcsontomon, a lábamon. De a legkellemetlenebb ez a bordasérülés. Azt mondják az orvosok, lehet, hogy a bordám el van törve vagy repedve, volt CT-vizsgálat, amikor a mentő behozott, de mondták, hogy még egy pár nap kell, és egy következő vizsgálat kideríti majd, hogy mi is van a bordámmal"

– tette hozzá Bardóczky Kornél, aki szombaton esik át kontrollvizsgálaton, ezután döntik el az orvosok, hogy aznap hazatérhet-e, vagy további kórházi ellátásra lesz szüksége.

Részeg sofőr ütközött Bardóczky Kornéllal

Annyit tudok a másik sofőrről, amit ott a rendőrök a helyszínen elmondtak, hogy részegen vezetett, meg állítólag jogsija sem volt. Komoly emberrel találtam magamat szembe... Annak örülök, hogy így vagyok egyáltalán, hogy megúsztam"

– tette hozzá a szövetségi kapitány.

A rendőrség annyit írt a Blikknek, hogy szenteste történt a baleset, amit egy 33 éves, részeg férfi okozott, aki súlyosan megsérült. Ittas járművezetés miatt indult eljárást ellene a Gödöllői Rendőrkapitányságon.