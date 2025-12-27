Karácsony békéje és meghitt hangulata mellé a Csongrád-Csanád vármegyei Sándorfalván idén abszurd epizód társult: megszületett a „bejgliharapó” rejtélye. Bár elsőre tréfának tűnhet, valójában nem kitaláció és helyi beszédtémává vált a Delmagyar.hu szerint.

A sándorfalvi bejgliharapó rejtélye foglalkoztatja a helyieket, ami nem is csoda, nézzék, milyen csúnyán elbánt ezzel a mákos bejglivel! Fotó: Facebook

A sándorfalvi bejgliharapó rejtélye

A futó futótűzként kezdett terjedni a közösségi médiában – egy zárt csoportban –, de a hír és a bizonyító erejű felvétel így is eljutott a helyi médiához. A képen egy frissen készített, még nyers bejgli látható, amelyet egy család az ablakpárkányra tett ki hűlni.

Amikor visszatértek a bejglihez, megdöbbentek: valaki – vagy valami – beleharapott a süteménybe.

Nem is akárhogyan. Szabályos harapásnyomok, letépett tésztadarabok és hiányzó töltelékek árulkodtak arról,

hogy az elkövető módszeresen végigrágta a bejgli gerincét.

Az eset igen hamar a sándorfalvai ünnepi beszélgetések legkülönösebb témájává vált.

Nem kívánok neked karácsonyra mást, csak hogy vigyen el a cifra fosás”

– üzente a bejglit készítő háziasszony a bejgliharapónak.

Ember vagy állat a bejgliharapó fantom?

Egyesek szerint egy kutya tette, mások viszont úgy vélik, ilyen szabályos harapásnyomokat csak egy különösen bátor – és rendkívül éhes – ember hagyhatott maga után. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy a nyomok túlságosan rendezettek. Egy tanulság levonható: az ablakpárkány veszélyes, de a bejgli sehol sincs biztonságban. Egy percre sem érdemes róla levenni a szemünket!

