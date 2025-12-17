Benzinnel gyújtott be a kályhába, füstbe ment a karácsony

December 16-án este súlyos tűzesethez riasztották a tűzoltókat a Komárom-Esztergom vármegyei Kocs településen, ahol porig égett egy családi ház. A katasztrófavédelem szerint a házigazda benzinnel gyújtott be, ami nem bizonyult jó ötletnek – adta hírül a Kemma.hu.

Benzinnel gyújtott be a kocsi férfi, porig égett a családi a ház

Fotó: FKI (illusztráció)

Benzinnel gyújtott be

A hatóságok szerint a tűz a Dózsa György utca egyik száz négyzetméteres családi házát érintette, a lángokat hat vízsugárral tudták csak eloltani. A tulajdonos elmondta: benzinnel próbált begyújtani, ami miatt a tűz hirtelen kicsapott és képtelen volt eloltani a lángokat. A ház lakóját ideiglenesen rokonok fogadták be.

Karácsony közeledtével a szokásosnál is több tűzeset történik. Ezek többsége megelőzhető lenne néhány egyszerű szabály betartásával, amelyek közül csak az egyik, hogy ne gyújtson be senki benzinnel. Ha érdekli, hogyan lehet megóvni ingatlanát, akkor kattintson az Origo.hu korábbi cikkébe.