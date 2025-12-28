17 óra 35 perckor érkezett a segélyhívás a 112-es sürgősségi segélyhívó számra. A riasztás után azonnal elindultak a romániai Tăcuta víztározóhoz a Vaslui Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség egységei: kutató-mentő járművel, gumicsónakkal, rohammentő-egységgel és műszaki mentőcsapattal. A mentési munkálatokban összesen tíz hivatásos beavatkozó vett részt. Két gyerekhez, egy 12 éves fiúhoz és egy 14 éves lányhoz siettek, akik a befagyott víztározón próbáltak átkelni, amikor a jég beszakadt alattuk, és beleestek a jeges vízbe.

Fotó: ISU Vaslui/Maszol.ro

Az édesapjuk is velük volt, amikor beszakadt a jég a gyerekek alatt

A román rendőröknek a gyerekek szülei azt mondták, 15 óra 15 perckor még látták a kiskamaszokat, akikről kiderült, hogy egy kántáló csoport tagjai.

18 óra 40 perc körül emelték ki a vízből a két gyereket,

akiket már nem lehetett megmenteni, mindkettőjüket halottnak nyilvánították. A Maszol.ro úgy tudja, az áldozatok testvérek voltak.

Az édesapjuk is a helyszínen volt, őt hipotermiás állapotban vitték kórházba.

