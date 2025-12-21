Hírlevél
Megdöbbentő történetről számoltak be Thaiföld északkeleti részéről. Egy buddhista szerzetes négy napra beszorult egy rendkívül szűk barlangjáratba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Luang Ta Somchai december 7-én eltűnt a Wat Thammasathan Phasawan templomból. Miután nem tért vissza, önkéntesek és a helyi közösségi vezetők indultak a nyomába, de napokon át nem találták. Egészen elképedtek, amikor rájöttek, hogy egy barlangban van és beszorult a 77 éves buddhista szerzetes. 

Beszorult egy barlangba egy buddhista szerzetes Thaiföldön
Fotó: Metro / Tenyek.hu

December 11-én bukkantak rá a szűk sziklarepedésben. A mentősöknek harminc métert kellett leereszkednie a föld alá, ahol a harmadik, rendkívül keskeny kamrában várta őket az idős ember sztoikus nyugalommal,

egy olyan pózban, amelyben valószínűleg kevesen élnének túl egy ilyen kalandot. 

Luang Ta Somchai fejjel lefelé szorult be a járatba. A nyíláson át a lábfejeit lehetett látni, a fejét és a vállát nem.

Nagyon beszorult, nem volt könnyű mentés

A férfi kiszabadítása több mint három órába telt. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy valahogy lebontsák a körülötte lévő sziklákat annyira, hogy biztonságosan kiemelhessék a lyukból. A szerzetes eszméleténél volt, de egyértelműen legyengült állapotban. Testét karcolások borították.

Átmentem a barlangon, de nem tudtam kijutni. Nem volt telefonom, ezért csak vártam és segítséget hívtam"

– idézte a szavait a Tenyek.hu a Metro információra hivatkozva.

Igaz, képletesen, de Győzike is vészesen közelített egy szakadékhoz négy évvel ezelőtt. A helyzetből neki is csak segítséggel sikerült kimásznia, az ő történetét is megírta az Origo.

 

