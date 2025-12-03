Hajmeresztő, amit tett! Hajtóvadászatot indított a holland rendőrség egy magyar férfi ellen

Békésen kerékpározott egy 61 éves férfi Beemte-Broekland utcáin, amikor egy autó váratlanul elgázolta. A biciklis több métert repült a levegőben, majd a betonra csapódott, és mozdulatlanul feküdt a földön – írta a Borsonline.hu.

Magyar sofőr ellen indítottak hajtóvadászatot a holland rendőrök, miután biciklist gázolt

Fotó: Unplash

Biciklis az áldozata a cserbenhagyásos gázolásnak

A sofőr azonban nem állt meg, nem próbált segíteni, nem ellenőrizte az áldozat állapotát, hanem a gázpedált nyomva gyorsan elhajtott a helyszínről. A járókelők azonnal értesítették a mentőket és a rendőrséget, de mire kiértek, a cserbenhagyó nyom nélkül eltűnt.

A biciklist súlyos sérülésekkel vitték kórházba, miután a helyszínen stabilizálták az állapotát. A rendőrség nyomozást indított, és hamarosan kiderült, hogy a balesetet egy szürke, magyar rendszámú Mercedes okozta.

A szemtanúk csak a rendszám egyik betűjét tudták felidézni, ami egy „H”, de a pontos számokat és betűket senki sem tudta megmondani.

A holland hatóságok hajtóvadászatot indítottak a sofőr felkutatására, és a lakosság segítségét kérik. Aki látta a járművet, rendelkezik kamerafelvétellel, vagy bármilyen információval a sofőrről, az azonnal jelentkezzen a rendőrségnél a 0900-8844-es telefonszámon. Névtelen bejelentést a 0800-7000 számon lehet tenni.

