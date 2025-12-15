Azt hittük, erre még egy BMW-s sem képes, mégis megtette – videón a hihetetlen manőver

Az M3-ason egy BMW sofőrje úgy döntött, hogy a belső sávban hirtelen sávot vált. A forgalom nem volt túl sűrű, ám így is csak az utolsó pillanatban vette észre a mellette haladó autót, ami miatt megpróbált korrigálni. A manőver eredménye az lett, hogy a kocsi megcsúszott, befordult a szembejövő sáv felé, majd az árokban állt meg. A szerencsétlenségben nem sérült meg senki – írta a Nool.hu.

A BMW sofőrje az utolsó pillanatban próbált korrigálni, mégis az árokban kötött ki

Fotó: MKIF Zrt. - Az ország útja Facebook-oldal

A BMW sem tud csodát tenni, ha a sofőr pánikba esik

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerint télen érdemes a sebességet az útviszonyokhoz igazítani, és a sávváltásokat tervezetten végrehajtani. A téli gumi nem divat kérdése, hanem életmentő. Az autó mindössze négy tenyérnyi felületen érintkezik az úttal, és ez a kis kontaktzóna dönt a túlélésről.

110 km/h sebességnél a reakcióidő alatt megtett távolság 30–46 méter lehet, de vizes úton a fékút akár 97 méterre nőhet. Egy kis odafigyelés helyett sokan mégis a reflexeikre bízzák az életüket.

A tanulság egyszerű: télen a csúszós út nem vicc. A hirtelen manőverek és a figyelmetlenség könnyen árokba juttatják a sofőröket. A sebesség, a jó téli gumi és a tudatos vezetés nem kérdés, hanem túlélési eszköz.