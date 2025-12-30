Bombafenyegetés és pánik egy Ukrajnából Budapestre tartó vonaton

A Munkács felől érkező, Záhonyból 12:37-kor továbbindult nemzetközi Latorca InterCity járatával kapcsolatban az ukrán vasutak bombafenyegetést kaptak. Ezért a vonatot Albertirsa térségében a rendőrség megállította és hatósági intézkedés alá vonta. Az átvizsgálás este 6 órakor fejeződött be, a szerelvény ekkor indulhatott tovább Budapestre – közölte honlapján a MÁV-csoport.

Bombafenyegetés miatt vesztegelt a Latorca InterCity december 30-án Fotó: illusztráció/MÁV-csoport

Sorozatos bombafenyegetések az ukrán vonatokon

​Az eset nem egyedi jelenség, az elmúlt napokban megszaporodtak a hasonló típusú fenyegetések az ukrán vasútvonalakon. December 25-én két másik, Magyarországra tartó szerelvényen is bombariadó volt még ukrán területen, azonban robbanószerkezetet egyik esetben sem találtak a tűzszerészek. Szerencsére a mostani alkalommal, december 30-án is hamis riasztásról volt szó.