30 milliós bordélybizniszt vitt a népszerű bűnügyi riporter

A Kékfény egykori arca a vádirat szerint nem érte be a tudósítói fizetéssel és hétköznapi lakásokat bérelt Nyíregyházától egészen Budapestig egy különleges vállalkozásra. A sajátos hálózat jövedelmező volt és a bordély népszerűségnek örvendett – írta a Szon.hu.

A bordély üzemeltetése kapcsán tartott meghallgatást a bíróság

Fotó: Szon.hu

A bíróság lezárta volna az elsőfokú eljárást, de a vádlott és ügyvédje újabb fordulattal csavarta meg a történetet. Szerintük ugyanis még rengeteg kérdés vár válaszra, ezért tanúvallomások kiegészítését kérték.

A bordély körüli vád lényege

A vádlott két nyíregyházi és tizenegy további lakást bérelt országszerte, amelyeket napi 12-15 forintért adott ki fiatal nőknek, kizárólag munkavégzés céljából. A pénzt egy széfbe kellett tenni, mindezt élő videókapcsolat mellett.

Az ügyészség szerint 2021 augusztusától egészen elfogásáig több mint 30 millió forint folyt át ezen a projekten. A vád 18 rendbeli prostitúció elősegítése és még némi kábítószer birtoklás is hozzácsapódott az ügyhöz.

A lakások tulajdonosai többségében úgy nyilatkoztak, hogy ők nem láttak sem kamerát, sem széfet, sem furcsa forgalmat. Bár egyetlen helyen a szomszédok arról számoltak be, hogy húsz percenként újabb férfi érkezett, ami azért nem egy klasszikus albérleti életkép.

Berkes mindent tagad, sőt szerinte egyébként a két budapesti lakás nem is alkalmas bordélyként működni és rokonok vagy éppen a barátnője lakott bennük.

Mivel az ügyvéd további bizonyítékok ismertetését kérte, a bíróság elfogadta az indítványt, így ítélet nem született. A történet tovább folytatódik februárban a Nyíregyházi Járásbíróságon.

