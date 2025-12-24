Karácsony a rácsok mögött – szentmisét, programokat és családi látogatást is szerveznek a fogvatartottaknak

Kérdéseket küldtünk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) számára azzal kapcsolatban, hogy miként telik a karácsony a rácsok mögött. Válaszukban azt írták, hogy a fogvatartottak számára a karácsonyi időszak különleges kihívásokat jelent. A börtönben minden nap az elzártság és a szabadság hiányának terhe alatt telik, de az ünnepek ezen túlmenően még mélyebb lelki terheket róhatnak rájuk.

Különösen nehéz a karácsonyi időszakot átélni a börtönben

Képünk illusztráció

A börtönlelkészek, pszichológusok és reintegrációs tisztek ilyenkor még kiemeltebb figyelmet fordítanak a fogvatartottak lelki állapotára. A karácsony közeledtével ugyanis sokakban erősödik a családi kapcsolatok iránti vágy, ezért gondolataik rendezésére, elcsendesedésre van szükségük, hogy feldolgozhassák a börtönkörülményeket, és ne veszítsék el a reményt.

A karácsonyi áldás a börtönben is eljut mindazokhoz, akik igénylik

A zárt intézmények számtalan programot és eseményt szerveznek, amelyek segítenek abban, hogy az ünnepi hangulat ne csupán egy elérhetetlen álom maradjon. Ilyenkor országszerte minden büntetés-végrehajtási intézetben szentmisét tartanak, hogy azok az elítéltek, akik hívő keresztényként szeretnének ünnepelni, közösen imádkozhassanak. Az egyházi szervezetek és a missziós munkatársak fontos szerepet játszanak ebben, segítségükkel a karácsonyi áldás eljut mindazokhoz, akik az ünnepek alatt távol vannak családjuktól.

Elterelik a figyelmet a börtön monotonitásáról és szomorúságáról

Az ünnepi programok között emellett szerepelnek színdarabok, közösségi énekek, adventi rendezvények. Mindezek célja, hogy eltereljék a figyelmet a börtön monotonitásáról és szomorúságáról, miközben lehetőséget adnak a fogvatartottaknak, hogy egy közösség részeként élhessék meg az ünnepi pillanatokat. A börtönökben a karácsony hangulata nemcsak lelki, hanem fizikai síkon is megjelenik. A fogvatartottak több helyen fenyőfát állíthatnak, és részt vehetnek kézműves foglalkozásokon, amelyeken saját kezűleg készíthetnek díszeket a karácsonyfákra. Ezen kívül sok elítélt készít ajándékokat szeretteinek, ami nemcsak a karácsonyi hagyományokhoz való kapcsolódást erősíti, hanem a bűnbánat és a megbocsátás fontos aspektusait is előtérbe helyezi.