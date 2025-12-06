A börtönben sem csitul a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye: így bánnak a rabok az elítélttel – videó

A 25 éves nőre nagy nyomás nehezedik, amelyet a körülmények és a rabtársak reakciói csak tovább fokoznak. A börtön falai között ugyanis gyorsan terjednek a hírek és ahogy az lenni szokott a rabok ítélkezése sem váratott magára – írta a Bors.

A börtön pokollá tette a gyanúsított mindennapjait

Fotó: Bors

A beszámolók szerint Viktória gyakran kerül konfliktusba más fogvatartottakkal. Előfordult, hogy az udvaron szóltak be neki, máskor a szemébe mondták, hogy pokolra való. A börtön közössége minden esetben keményen reagál azokra, akiket gyermekek bántalmazásával, megerőszakolásával vagy megölésével gyanúsítanak és ez az eset sem kivétel.

A börtön élete előtti események

A tragédia 2025. augusztus 20-án kezdődött, amikor bejelentés érkezett egy kéthetes kisbaba eltűnéséről. A kis Zalán után azonnal nyomozni kezdtek, de a remények hamar szertefoszlottak, ugyanis a baba holtan került elő a falu határából. A vizsgálatok alapján erőszakon halált szenvedett és az ügyben később saját édesanyját gyanúsították meg.

Az anya volt párja még nem találkozhatott a nővel a börtönben. De azt mondja, hogy ha lenne alkalma belenézni a szemébe, akkor csak egyetlen kérdést tenne fel:

Ha találkoznék vele, biztosan megkérdezném tőle, hogy volt képes bántani a gyermekünket. A tragédia napján még őszintén hittem az ártatlanságában, de most már úgy gondolom, hogy a rendőrség nem téved akkorát, hogy egy vétlen anyát meggyanúsítsanak egy ilyen szörnyűséggel.

A férfi úgy érzi, hogy volt párja félne a találkozástól. És a megbocsájtás sem kerül szóba, ezt a sebet soha nem lehet begyógyítani.

A nyomozás még mindig tart az ügyben és mind a börtönben, mind pedig az intézmény falaink kívül is mindenki várja a további részleteket. Addig pedig Viktóriának egyedül kell megküzdenie nap mint nap egy ellenséges közegben az életben maradásért.