Döntött a bíróság a sokkolóan gonosz tamási gyilkos sorsáról

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

23 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy nő az otthonában történt brutális támadás közben halt meg. Volt élettársa bosszúból követte el a gyilkosságot, miután éveken át bántalmazta az asszonyt.
gyilkosságkülönös kegyetlenséggel elkövetett emberölésbosszúélettársakvádlottítélet

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a korábbi ítélet fenntartását javasolja annak a férfinak az ügyében, aki bosszúból követett el egy gyilkosságot Tamásiban – áll az Ügyészség oldalán.

Különös kegyetlenséggel, bosszúból ölte meg volt élettársát a tamási férfi
Különös kegyetlenséggel, bosszúból ölte meg volt élettársát a tamási férfi
Fotó: freepik.com

Bosszúból gyilkolta meg volt élettársát

A középkorú férfi évek óta bántalmazta párját verbálisan és fizikailag, miután kapcsolatuk megromlott. 2022 februárjában emiatt négy év fegyházbüntetésre ítélték. A vádlott azonban már a büntetés ideje alatt is kifejezte bosszúvágyát, ezért feltételes szabadlábra helyezésre nem volt jogosult.

Szabadulását követően rögtön beszerzett egy katonai tőrkést, és 2024. március 25-én éjszaka betört a nő házának udvarába. Hangos dörömbölésével megfélemlítette az asszonyt, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A kiérkező járőrök elől azonban a férfi elrejtőzött, és reggelig várta a megfelelő alkalmat. 

Amikor a nő végül kinyitotta az ajtót, a férfi 17-szer megszúrta az előszobában. A dulakodásra a pár fia is a lerohant az emeletről, próbálta megakadályozni a gyilkosságot, de az asszony az udvaron összeesett és meghalt. Az elkövető az emberölés után a helyszínen várta a kiérkező rendőröket, a megbánás jeleit sem akkor, sem később nem mutatta.

A Szekszárdi Törvényszék az elsőfokú ítéletében előre kitervelten, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre, valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat.

Az elsőfokú ítélet ellen a férfi védője enyhítésért fellebbezett, a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség azonban indítványozta az ítélet helybenhagyását, hangsúlyozva, hogy a vádlottat végérvényesen távol kell tartani a társadalomtól. A másodfokú döntést a Pécsi Ítélőtábla hozza meg.

 

