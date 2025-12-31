T.Danny, ByeAlex, Kunu Márió, Dudás Miki, Kaszás Géza: botrányos rendőrségi ügyek

A hazai sztárvilág idén sem maradt balhék nélkül: több ismert szereplő neve is felmerült botrányos rendőrségi ügyekkel kapcsolatban. A Kunu Márióval kapcsolatos körözéstől a zenészekhez köthető drogos ügyekig számos eset borzolta a kedélyeket. A Bors összegyűjtötte azt a TOP5 rendőrségi történetet. Azokat, amelyek a legnagyobb visszhangot váltották ki.

Botrányos rendőrségi ügyekbe keveredtek celebek 2025-ben: Kunu Márió családja miatt elfelejtette a pénzbüntetést, körözés lett a véletlen hiba vége (Fotó: instagram)

Bár a botrányok a celebvilágban nem számítanak ritkaságnak, a törvény megszegését még az ismert szereplők is igyekeznek elkerülni – ez azonban nem mindig sikerül. Időről időre olyan ügyek is napvilágra kerülnek, amelyeknél a rajongók sem mennek el szó nélkül a történtek mellett.

Így történt ez Kunu Márió esetében is, akinek rendőrségi ügye komoly visszhangot váltott ki.

Az énekes ellen februárban adtak ki elfogatóparancsot kábítószer-birtoklás gyanúja miatt, ő azonban azt állította, hogy csak egy félreértés miatt. Elmondása szerint egy korábbi ügyben valóban elítélték, és pénzbüntetést szabtak ki rá, aminek egyik részletét figyelmetlenségből nem fizette be időben. Emiatt rendelték el a körözését. A bulvárlap úgy tudja, Kunu Márió azóta rendezte a tartozását, így a hatóságok visszavonták az ellene kiadott elfogatóparancsot, az ügy pedig lezárult.

ByeAlex drogügyében eljárás indult, de a zenészt ez egy cseppet sem zavarja a munkájában (Fotó: Mediaworks)

Botrányos éve volt két zenésznek

A hazai zenei életben ugyanakkor nem Kunu Márió az egyetlen előadó, akit kábítószerrel hoztak összefüggésbe 2025-ben. T. Danny és ByeAlex neve is rendőrségi ügyek kapcsán került elő.

ByeAlexnél egy házkutatás során találtak drogot.

Bár az énekest zenekara két tagjával együtt bevitték a kapitányságra kihallgatásra, a ByeAlex és a Slepp frontembere szabadlábon védekezhet az ellene indult eljárásban.

A történtek több ponton hasonlítanak T. Danny ügyére. A rappert és barátnőjét is kábítószer-birtoklás gyanújával vették őrizetbe, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Ellenük is büntetőeljárás indult, azonban – ByeAlexhez hasonlóan – ők is szabadlábon védekezhetnek. A rajongók egy része szerint T.Danny esetében időszerű volt, hogy az ügy nyilvánosságra kerüljön. Sokan attól tartanak, hogy az előadó állapota az utóbbi időben romlott, és bíznak abban, hogy a történtek hatására elindulhat a gyógyulás útján.