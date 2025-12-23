A börtönhierarchia legalján is nagy a szája a magyar gyerekgyilkosnak

Bradács Katalin Olaszországba vitte kétéves kisfiát, miután valaki figyelmeztette, hogy egy gyermekelhelyezési perben nagy eséllyel az apa nyerne. Kint beigazolódott a hír, ami után az anyuka kétségbeesett tettre szánta el magát. Megkéselte a kisfiát. Többször megszúrta, majd a holttestet egy pénztári futószalagra helyezte Perugia közelében. Az olasz bíróság a brutális gyilkosságért 16 év fegyházbüntetésre és három év kényszergyógykezelésre ítélte – írta a Bors.

Bradács Katalin a börtönben sem tud viselkedni

Fotó: Olvasói

Bradács Katalin a börtönhierarchia aljára került

A tárgyalások alatt Bradács többször provokálta a bíróságot. Bár magyar tolmácsot követelt, jól beszélt olaszul, és amikor a bíró a tárgyalásról való kizárással fenyegette, magyarul csak annyit mondott: „B.szd szájba az anyádat”. A börtönben sem viselkedett példásan. A személyzet szerint egyszer eltört egy asztalt, amikor fegyelmi okból elzárták.

A Borsnak adott interjúban arról beszélt, hogy szinte minden jogát korlátozták, és a társadalom lenézett szereplőjeként a börtönhierarchia legalján érzi magát.

Az olasz viszonylatban is egyik legkeményebb börtönben, a Capanné-ban tartják fogva.

Nem engednek dolgozni, pedig szeretném, ha lenne pénzem cigarettára és kávéra. A börtönben van egy csomó tanfolyam, de engem az iskolába járástól is eltiltottak"

– mondta el a gyerekgyilkos.

Volt, amikor saját magát bántotta, részben lelkiismerete, részben kilátástalansága miatt.

A bíróság a rab panaszát elfogadta, az ítélet szerint kártérítést kap a börtönt felügyelő minisztériumtól.

A túlzsúfoltság és az erőszak mindennapos. Egyes cellákban három-négy rab él három négyzetméteren, fűtés nincs, és az agresszió gyakori. Idén 82 rabtámadást jegyeztek fel fegyőrök vagy egymás ellen. A női részleg 74 rabja között történt az év első öngyilkossága, amikor egy 30 éves nő kihasználta, hogy az őrök nincsenek a közelben, és véget vetett az életének.