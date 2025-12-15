Fellebbezés elutasítva: börtönben marad Bródy János fia

Bródy Miklós Dániel, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, valamint baloldali aktivista, Bródy János fia jelenleg egy kaliforniai börtönben tölti kétéves szabadságvesztését, miután az egykori szoftverfejlesztő mérnök azzal állt bosszút a kirúgásáért korábbi munkahelyén, a The First Republic Bankon, hogy kódokat törölt le a pénzintézet informatikai rendszeréről, 220 ezer dolláros (több mint 70 millió forintos) kárt okozva ezzel. Bár korábban egy alku részeként beismerő vallomást tett, az elmúlt hónapokban azzal állt elő, hogy szerinte a vele szemben lefolytatott eljárás tele volt jogi hibákkal, illetve a fő tanú is hazudott – tudta meg a Blikk.

Bródy János és a fia, Dániel, akit két év börtönbüntetésre ítéltek Kaliforniában Fotó: Facebook

Bródy Miklós Dániel, aki 2024. február 9-én kezdte meg a kétéves börtönbüntetését, nemrég egy olyan keresetet adott be az amerikai fellebbviteli bíróságnak, amelyben súlyos eljárási hibákról ír.

Álláspontja szerint a kerületi bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát azzal, hogy a veszteség összegét és a kártérítést hamis, megbízhatatlan, nem alátámasztott, hallomásból származó részösszegekre alapozta, továbbá azzal, hogy megakadályozta őt abban, hogy keresztkérdéseket tehessen fel Brian Krausnak, a tanúnak, aki ellene vallott”

– áll az interneten is elérhető bírósági dokumentumban.

A bíró szerint nem sérült Bródy János fiának alkotmányos joga

Bródy Miklós Dániel ügyvédje azt állította, hogy ezzel ügyfele alkotmányos jogát sértették meg, hiszen így nem volt fair az a tárgyalás, amely során alkut kötött. Azonban az Észak-Kaliforniai Bíróság fellebbviteli bírója elutasította a keresetet. William Horsley Orrick részletes indoklását elolvashatja a Blikk cikkében.

Ha a beadványát kedvezően bírálták volna el, akkor Bródy János fia mentesült volna azoktól a jogkövetkezményektől, amelyek szabadulása után hátrányosan érintik az Egyesült Államokban. Így viszont az egykori informatikus büntetett előéletűként fog távozni a börtönből két hónap múlva.

A fejleményről a Blikk szerette volna megkérdezni Bródy Jánost, de a zenész nem kívánt nyilatkozni a lapnak.