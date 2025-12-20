Megérkeztek a törökszentmiklósi brutális baleset képei

Ahogy mi is megírtuk, brutális baleset történt szombat reggel a 4-es főúton: Törökszentmiklósnál egy kisbusz és autó karambolozott, amiben három ember megsérült.

Brutális baleset történt a hajnali ködben Törökszentmiklósnál

Fotó: Mészáros János / Szoljon.hu

Ezt tudni a brutális balesetről

Az elsődleges információk szerint rendkívül nagy erejű ütközés volt, ami után a Ford Transit megcsúszott, és a szalagkorlátnak csapódott, a hátsó része pedig fennakadt a korláton. Ezt egy tiszabői sofőr vezette, és összesen heten utaztak benne.

Az autó – a képek alapján egy Audi – eleje a becsapódás következtében szinte teljesen összeroncsolódott.

Ezt egy román sofőr vezette, és a Szoljon.hu információi szerint a baleset sérültjei is ebből a kocsiból kerültek ki. A roncsba három ember beszorult. Őket a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók szabadították ki,

miután levágták a luxusautó hátsó ajtaját.

A műszaki mentés ideje alatt a mentők folyamatosan a helyszínen dolgoztak.

