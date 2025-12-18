Nem szórakozni járt a bulinegyedbe – inkább rabolt, fosztogatott

A vádirat alapján az elkövető 2023 májusában figyelt fel egy VII. kerületben tartózkodó, ittas és láthatóan zavart norvég turistára, akitől mindenáron pénzt akart kicsalni. Kábítószert ígért a külföldinek 200 ezer forintért cserébe, majd elvezette egy közeli bankautomatához, ahol az erőszakos fellépése valódi utcai harccá fajult. Amint az ATM kiadta az összeget, a férfi megpróbálta félrelökni áldozatát, majd a kialakuló dulakodás során a földön bántalmazta a turistát. Amikor a sértett megpróbálta visszaszerezni a tulajdonát, a támadó már kést is rántott, és csak a járókelők felbukkanása miatt menekült el a zsákmány nagy részével a bulinegyed egyik utcájából – írta az Ügyészség.hu.

Bulinegyedbe járt fosztogatni egy harmincas férfi

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A bulinegyed réme

Néhány nappal az első eset után, 2023. május 7-én hajnalban az elkövető ismét lecsapott: ezúttal egy magatehetetlen, ittas férfi bizalmába férkőzött. Női bűntársával úgy tettek, mintha segíteni akarnának a részeg áldozatnak, ám a „támogató” mozdulatok közben a vádlott kilopta a férfi irattárcáját. Mivel a tárcában nem talált készpénzt, egyszerűen megszabadult tőle, az okmányok pedig később egy becsületes megtaláló révén, egy szórakozóhelyen keresztül jutottak vissza tulajdonosukhoz.

Kamerafelvétel készült a kifosztásról

A rendőrségnek rövid időn belül sikerült kézre kerítenie a férfit, akit a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség súlyos bűncselekményekkel vádol. A vádhatóság felfegyverkezve elkövetett rablás, kifosztás és közokirattal visszaélés miatt börtönbüntetést kért rá, emellett indítványozták egy korábbi, felfüggesztett büntetésének letöltését is. A terhelő bizonyítékok között szerepel egy kamerafelvétel is, amely tisztán rögzítette a pillanatot, amikor a férfi a segítségnyújtást színlelve kifosztja áldozatát.

