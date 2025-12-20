Ne a könnyeké legyen a főszerep karácsonykor – Ön se váljon bűncselekmény áldozatává!

Már csak néhány nap van karácsonyig, az ünnep közeledtével egyre többen látogatnak el bevásárlóközpontokba, élelmiszer-áruházakba, piacokra vagy vásárokba. Ezeken a helyszíneken pedig – a zsúfoltság miatt – előfordulhatnak lopások. Az ORFK Kommunikációs Szolgálat megosztotta szerkesztőségünkkel bűnmegelőzési tanácsait, mint írták: „abban a reményben, hogy azokkal felvértezve az Origo olvasói sem válnak a karácsonyi időszakra jellemző bűncselekmények áldozataivá”.

Jól teszi, ha megfogadja a rendőrség bűnmegelőzési tanácsait Fotó: illusztráció/Shutterstock

Az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tanácsai:

• A karácsonyi vásárok forgatagában a pénztárcáikat, értéktárgyaikat, és irataikat soha ne tegyék táskájuk, vagy kosaruk tetejére.

• A pénztárcát zárható belső zsebben, magunkhoz szorított táskában, esetleg felcsatolt övtáskában hordják a vásárlások alkalmával.

• Idegenek lehetőleg ne lássák, hogy mennyi pénzt tartanak maguknál.

• Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyeljenek értékeikre, és a már megvásárolt ajándékokat soha ne hagyják felügyelet nélkül.

• Gépkocsiban még rövid időre se hagyják látható helyen értékeiket – még az üres táskát sem –, mert ezek vonzzák az autófeltörőket.

• Tömegközlekedési eszközökön, különösen fel- és leszállások alkalmával figyeljenek környezetükre, kézi-, illetve válltáskájukat szorítsák a testükhöz, és tartsák mindig zárva. Semmiképpen ne tegyék könnyelműen a hátukra, oldalukra.

Amennyiben bűncselekményre utaló körülményt észlelnek, minél előbb értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es központi segélyhívószámon!

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

