Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Ezt látnia kell!

Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

bűnmegelőzés

Ne a könnyeké legyen a főszerep karácsonykor – Ön se váljon bűncselekmény áldozatává!

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas tömegre és zsúfoltságra kell számítani a karácsony előtti napokban a plázákban, szupermarketekben, piacokon. A tolvajok, zsebesek is gőzerővel készülnek erre az időszakra, ezért érdemes megfogadni a rendőrség bűnmegelőzési tanácsait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bűnmegelőzéskarácsonyi időszakORFK Kommunikációs Szolgálatáldozattá válászsebtolvaj

Már csak néhány nap van karácsonyig, az ünnep közeledtével egyre többen látogatnak el bevásárlóközpontokba, élelmiszer-áruházakba, piacokra vagy vásárokba. Ezeken a helyszíneken pedig – a zsúfoltság miatt – előfordulhatnak lopások. Az ORFK Kommunikációs Szolgálat megosztotta szerkesztőségünkkel bűnmegelőzési tanácsait, mint írták: „abban a reményben, hogy azokkal felvértezve az Origo olvasói sem válnak a karácsonyi időszakra jellemző bűncselekmények áldozataivá”.    

Jól teszi, ha megfogadja a rendőrség bűnmegelőzési tanácsait
Jól teszi, ha megfogadja a rendőrség bűnmegelőzési tanácsait Fotó: illusztráció/Shutterstock

Az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tanácsai:

  • A karácsonyi vásárok forgatagában a pénztárcáikat, értéktárgyaikat, és irataikat soha ne tegyék táskájuk, vagy kosaruk tetejére.
   • A pénztárcát zárható belső zsebben, magunkhoz szorított táskában, esetleg felcsatolt övtáskában hordják a vásárlások alkalmával.
   • Idegenek lehetőleg ne lássák, hogy mennyi pénzt tartanak maguknál.
   • Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyeljenek értékeikre, és a már megvásárolt ajándékokat soha ne hagyják felügyelet nélkül.
   • Gépkocsiban még rövid időre se hagyják látható helyen értékeiket – még az üres táskát sem –, mert ezek vonzzák az autófeltörőket.
   • Tömegközlekedési eszközökön, különösen fel- és leszállások alkalmával figyeljenek környezetükre, kézi-, illetve válltáskájukat szorítsák a testükhöz, és tartsák mindig zárva. Semmiképpen ne tegyék könnyelműen a hátukra, oldalukra.

Amennyiben bűncselekményre utaló körülményt észlelnek, minél előbb értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es központi segélyhívószámon!

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

December elején arról írtunk, hogy négy, eddig ismeretlen nő besétált egy budai cipőboltba, ahonnan mindössze hat perc leforgása alatt tizenhat pár lábbelivel távoztak fizetés nélkül. A rendőrség lopás bűntett gyanúja miatt indított nyomozást a cipőtolvajok ellen. Ha kíváncsi az elkövetők fényképére, kattintson ide.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!