A hős anya belevezette autóját a családját fenyegető bűnözők járművébe – videó

Drámai jelenetek játszódtak le a kaliforniai Sherman Oaks-ban szombaton: egy édesanya a családját fenyegető bűnözők autójába vezette bele az terepjáróját, egy Mercedes G-Wagont szándékosan – adta hírül az Independent.

Videón a jelenet, amikor a hős kaliforniai anya belevezeti autóját a családját fenyegető bűnözők járművébe és azok elmenekülnek a helyszínről

Fotó: Youtube/Independent

Bűnözők az autófelhajtón

A sajtónak nyilatkozó, névtelenséget kérő anya elmondta: egy kávéért ugrott ki autóval december 20-án, miközben otthonában édesanyja vigyázott a gyermekeire.

Ekkor érkezett egy hívás a nagymamától, miszerint épp maszkos férfiak próbálnak betörni az otthonukba.

A nő azonnal autóba ült és hazaszáguldott. A térfigyelő kamera felvételén jól látszik, hogy a betörők éppen készülnek beszállni az autójukba, egy fehér Hondába, amikor a nő Mercedese megjelent és nagy sebességgel belerongyolt az álló járműbe. Az ütközés miatt az egyik beszállni készülő bűnözőt meglökte az álló gépjármű. A karambol miatt az elkövetők elfutottak.

A rendőrség jelenleg is vizsgálódik, sajtóhírek szerint a profi bűnözők kikapcsolták a ház biztonsági rendszerét és a rendőrségi rádióadásokat is figyelték.