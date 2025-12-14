Sokkoló bűnlisták: kiket őriznek a Szőlő utcai intézetben?

A Szőlő utcai intézetben olyan bűnözőket tartanak fogva, akik már egészen fiatalon rendkívül súlyos és sokszor sokkoló bűncselekményeket követtek el – írta a Ripost.

Fiatalkorú bűnözők rácsok mögött

Fotó: Pixabay

Az intézet lakó között akadnak olyanok, akiket terrorcselekmény előkészülete, fegyveres rablás, emberölés vagy szexuális erőszak miatt ítéltek el.

Bűnözők, akik már fiatalon kegyetlenségeket követtek el

Van, akit családtagja ellen elkövetett erőszak miatt tartanak fogva, mások hajléktalanokra, idős vagy védekezésre képtelen emberekre támadtak rá. Többen fegyverrel raboltak ki áldozatokat, sokszor nyilvános helyeken, az utcán és buszpályaudvarokon.

Van olyan fogvatartott, aki saját édesanyját akarta megölni, nagymamáját nyakon is szúrta. De olyan fiatalkorú is helyet foglal az intézményben, akit gyermekpornográfiával vádolnak, mindemellett nevelőszüleivel követett el különös kegyetlenséget. Nevelőanyjának melleit levágta és szemeit is kiszúrta, a helyszínre érkező rendőr fegyverét is meg akarta szerezni.

A bűnözők között olyan is van, aki a közösségi médián keresztül tett közzé fenyegető tartalmakat, mások az interneten követtek el bűncselekményeket, vagy éppen ott kerestek áldozatokat. A nyomozások során mindig kiderült, hogy az elkövetők nem pillanatnyi felindulásból cselekedtek, hanem tudatosan és előre kitervelten.

Különösen megrázó, hogy számos ügyben kiskorúak estek áldozatul, ezekben az esetekben a hatóságok kiemelt szigorral jártak el. A bírósági döntések nemcsak a büntetés, hanem a társadalom védelme is.