Valóra vált az utasok rémálma: kétszáz méteres szakadékba zuhant egy zsúfolt busz

Tragikus buszbaleset történt Mexikóban karácsony első napján, helyi idő szerint 17 óra körül, amikor Veracruz állam Zontecomatlán nevű települése melletti kanyargós hegyi úton haladt egy tömött busz, ami letért az útról és egy 600 láb, azaz körülbelül 200 méter mély szakadékba zuhant – adta hírül a The Sun brit bulvárlap.

A jármű a tetejére borulva állt meg a patakban, a szerencsétlenségben nyolcan meghaltak, tizenkilencen megsérültek. A járművet a Conexión nevű cég üzemeltette, a járat Mexikóvárosból indult, és Chicontepec felé tartott

Sokan az ünnepekre készülve utaztak hazafelé munkából vagy rokonoktól, a halottak és sebesültek között felnőttek és gyermekek egyaránt voltak. A baleset helyszínére először a helyiek értek ki, majd mentőegységek és polgárőrök is csatlakoztak hozzájuk és segédkeztek a mentésben. A sérülteket Chicontepecbe és Huayacocotlába szállították ellátásra.

A baleset körülményei egyelőre nem ismertek, így nem tudni, hogy a sofőr hibája, gyorshajtás vagy technikai gondok okozták-e a szerencsétlenséget. A napokban egyébként hasonló eset történt Kolumbiában, ahol egy diákokat szállító busz zuhant szakadékba és 17 ember meghalt.

Novemberben egy még tragikusabb perui eset során 37 ember halt meg, amikor egy utasokkal teli busz szakadékba zuhant.