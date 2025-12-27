Leszállt a köd, a buszvezető a szakadékba hajtott a rossz látási viszonyok miatt

Halálos buszbaleset történt szombaton Guatemala nyugati részén, ahol egy menetrend szerinti busz a Pánamerikai főútról egy szakadékba zuhant. A tragédiában legalább 15 ember életét vesztette, további 19-en megsérültek – írta a CNN.com.

A buszbaleset következtében 15 ember halt meg, 19-en megsérültek

Fotó: @BVoluntariosGT

Sűrű köd okozhatta a buszbalesetet

A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint az áldozatok között 11 férfi, három nő és egy kiskorú is van. A sérülteket a baleset helyszínéhez közeli kórházakba szállították, többük állapota súlyos. A baleset Sololá megyében történt, egy hegyvidéki szakaszon, ahol gyakran sűrű köd nehezíti a vezetők látási viszonyait.

A hatóságok szerint a rossz látási viszonyok is szerepet játszhattak a tragédiában, a pontos körülményeket azonban még vizsgálják.

Hasonló tragédia történt korábban Mexikóban is. Karácsony első napján Veracruz állam Zontecomatlán nevű települése melletti kanyargós hegyi úton egy tömött busz letért az útról és egy körülbelül 200 méter mély szakadékba zuhant.