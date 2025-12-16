Senki sem haragudott még ennyire buszmegállóra, mint ezek a fiatalok

Hosszú hónapok után pont került a dunaújvárosiakat felháborító rongálássorozat végére. 2025 júniusa és novembere között ismeretlen tettesek városszerte több buszmegálló üvegezését zúzták be, összesen csaknem kétmillió forintos kárt okozva a településnek. A brutális pusztítás miatt az önkormányzat a lakosság segítségét kérte, a rendőrség pedig nagy erőkkel indított nyomozást az ügyben – írta a Duol.hu.

Rendőrkézre kerültek a vandálok, akik módszeresen tették tönkre a helyi buszmegállókat

Fotó: FMRFK

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság keddi tájékoztatása szerint a beszerzett bizonyítékok alapján két helyi fiatalra terelődött a gyanú. Egyiküket, a 18 éves Cs. Csabát december 5-én állították elő a nyomozók, a férfi a kihallgatása során beismerte, hogy ő verte szét a megállókat.

A buszmegállók egyik réme másban is kereste a bajt

A december 11-én elfogott, szintén 18 éves M. Tamás bűnlajstroma jóval súlyosabb: a rongálások mellett sorozatos vagyon elleni bűncselekményekkel is vádolják. Júniusban egy idős nőt vert át és tulajdonította el a telefonját, december 9-én pedig már erőszakhoz folyamodott. Akkor egy járókelőt fenyegetett meg és ütött meg azért, hogy megszerezze, majd feloldassa vele a mobilját.

A rendőrség a férfit rablás, lopás és rongálás miatt hallgatta ki, majd őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását. Míg a korábban ellopott készülék nem került elő, a rablás útján szerzett telefont a nyomozók visszaszolgáltatták a tulajdonosának.

