Senki sem haragudott még ennyire buszmegállóra, mint ezek a fiatalok

A dunaújvárosi nyomozók két 18 éves fiatalt azonosítottak, akik ellen több súlyos bűncselekmény miatt indult eljárás. Míg egyiküket rablás gyanúja miatt vették őrizetbe, társával együtt számos buszmegálló szétveréséért és megrongálásáért is felelniük kell.
Hosszú hónapok után pont került a dunaújvárosiakat felháborító rongálássorozat végére. 2025 júniusa és novembere között ismeretlen tettesek városszerte több buszmegálló üvegezését zúzták be, összesen csaknem kétmillió forintos kárt okozva a településnek. A brutális pusztítás miatt az önkormányzat a lakosság segítségét kérte, a rendőrség pedig nagy erőkkel indított nyomozást az ügyben – írta a Duol.hu.

Fotó: FMRFK

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság keddi tájékoztatása szerint a beszerzett bizonyítékok alapján két helyi fiatalra terelődött a gyanú. Egyiküket, a 18 éves Cs. Csabát december 5-én állították elő a nyomozók, a férfi a kihallgatása során beismerte, hogy ő verte szét a megállókat.

A buszmegállók egyik réme másban is kereste a bajt

A december 11-én elfogott, szintén 18 éves M. Tamás bűnlajstroma jóval súlyosabb: a rongálások mellett sorozatos vagyon elleni bűncselekményekkel is vádolják. Júniusban egy idős nőt vert át és tulajdonította el a telefonját, december 9-én pedig már erőszakhoz folyamodott. Akkor egy járókelőt fenyegetett meg és ütött meg azért, hogy megszerezze, majd feloldassa vele a mobilját.

A rendőrség a férfit rablás, lopás és rongálás miatt hallgatta ki, majd őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását. Míg a korábban ellopott készülék nem került elő, a rablás útján szerzett telefont a nyomozók visszaszolgáltatták a tulajdonosának.

