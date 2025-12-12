Ezúttal a buszsofőr és a jegyellenőr kapta a büntetést

Csütörtök reggel Eger egyik legforgalmasabb pontján, a nagybuszmegállóban rendőri akcióra került sor. Információk szerint több embert bilincsben vittek el a helyszínről. Az ügyben a rendőrség is megszólalt – írta a Heol.hu.

Az egri nagybuszmegállóban lecsaptak a rendőrök

Fotó: Heol.hu

Vesztegetés miatt vitték el a buszsofőröket és jegyellenőröket

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vesztegetés bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek (buszvezetők és jegyellenőrök) ellen. A nyomozás az Építési és Közlekedési Minisztérium és a MÁV-csoport jelzése alapján kezdődött. A rendőrség 2025. december 11-én 9 gyanúsítottat Egerben, egyet pedig Pásztón elfogott, akik közül a nyomozó hatóság két embert vett őrizetbe.

