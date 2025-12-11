Éjszakai privát járat vitte haza férfit – lopott magának egy buszt a téli hidegben

December elsején hajnalban a gödöllői rendőrök egy egészen különös eset miatt állítottak félre egy autóbuszt a város határában. A történet korábban, Veresegyház egyik parkolójában indult, ahol egy leállított busz csendesen ácsorgott, egészen addig, amíg valaki úgy nem döntött, hogy számára ez lesz a hazaút kulcsa – áll a Police.hu oldalán.

A busz nyomkövetője vezette a rendőröket a különös éjszakai járathoz

Fotó: Police.hu

A késői órákban leszállt menetrend szerinti járatáról egy 60 éves férfi. Hazafelé viszont már nem volt másik csatlakozás, ő pedig nem lelkesedett a hosszú gyalogtúra ötletéért. A parkolóban szunnyadó busz túl csábítónak tűnt. A férfi valahogyan kinyitotta a járművet, majd be is indította azt, és privát különjáratként útnak indult vele.

Egészen Pestig élvezte a buszozgatást

A frissen szerzett luxusfuvar annyira magával ragadta, hogy nem is állt meg a fővárosig: Budapest utcáin gyakorlatilag egy ingyenes városnéző kört tartott magának, majd Aszód felé vette az irányt.

A járművet eközben természetesen hiányolni kezdte a busztársaság, és a diszpécser, aki észlelte az eltűnést, gyorsan ránézett a jármű nyomkövetőjére. Innen már nem volt nehéz követni a magánjárat útvonalát.

A gödöllői rendőrök riasztást kaptak, és nem sokkal később le is kapcsolták a buszt. A férfi a fülkében talált egy tankolókártyát is, amivel megpróbált fizetni, persze sikertelenül. Kihallgatásán később elmondta, hogy régebben évtizedeken át buszvezetőként dolgozott, és valóban: az út alatt a járművön egy karcolás sem keletkezett.

A kalandos éjszaka azonban nem maradt következmények nélkül. A rendőrök előállították a férfit, és több bűncselekménnyel is gyanúsítják, többek között jármű önkényes elvétele, lopás, és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás kísérlete miatt indult ellene eljárás.

