Hamisított hívószámmal szedték áldozataikat, 64 milliót zsákmányoltak a csalók

Több tízmillió forint tűnt el magyar állampolgárok számláiról egy szervezett csalássorozat során – számolt be róla Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályának vezetője egy szerdai sajtótájékoztatón. A nyomozás során beszerzett adatok szerint 2024 márciusa óta a gyanúsítottak különféle trükkökkel csalták ki az összegeket, amelyek nagysága 1,2 és 17 millió forint között mozgott.

Online csalások miatt tartott országos akciót a BRFK, több helyszínen csaptak le a rendőrök

Fotó: Police.hu

Országos méretű pénzmosó hálózat működött a csalássorozat mögött

A módszerek kifinomultak voltak. Egyes áldozatokat telefonon hívtak hamisított hívószámról, banki ügyintézőnek adva ki magukat, és különféle indokokra hivatkozva utalásra kérték őket. Máskor hamisított netbanki felületeken szerezték meg a belépési adatokat, majd a számlákról a saját számláikra irányították a pénzt.

A csalók a befolyt összegeket készpénzben vették fel, illetve valutát vásároltak belőle. A pénzmosás lebonyolítására strómanokat szerveztek be, akik új bankszámlákat nyitottak vagy meglévő számláik adatait adták át a csoportnak.

A hálózat vezetői R. György és E. Zoltán voltak, a strómanok toborzását pedig P. Sándor, V. Gábor és K. Lajos irányította. A cselekmények összkára elérte a 64 millió forintot. December 10-én a rendőrség országos akciót hajtott végre: 17 embert állítottak elő, 22 helyszínt kutattak át. A lefoglalt eszközök között 60 mobiltelefon, tablet, notebook, adathordozók, bankkártyák, SIM-kártyák és banki dokumentumok szerepeltek, valamint közel 1 millió forintnyi készpénz is volt. A nyomozás során 18 gyanúsítottat hallgattak ki, az ügy pedig továbbra is folyamatban van.

A rendőrség üzent a csalóknak

Ha bárki a számláját átadja valakinek, hogy azon bűnös pénzek menjenek át, az börtönt kockázat. Azt kockáztatja, hogy mi fogunk kopogni a lakásának, a házának az ajtaján.

Bűnmegelőzési tanácsokat is adtak, hiszen még mindig vannak olyanok, akik bedőlnek a csalóknak. Ha valakit banki ügyintézőként hívnak fel, és azt mondják, hogy a pénze a számláján veszélyben van, az biztosan csalás.