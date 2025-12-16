A győri Wall Streeten a pénz gyorsabban tűnik el, mint a kámfor

Egy 43 éves, győri férfi úgy döntött 2022-ben, hogy ő lesz a helyi Wall Street farkasa: milliós befektetéseket kínált kedvező havi kamattal. A szerencsés ügyfelek pedig hittek neki, és átadták a pénzüket az ígért haszon reményében. Aztán jött a nagy csavar: különböző indokokra hivatkozva senki sem kapott semmit. A családias befektetési tanácsoknak köszönhetően a csalás áldozatai összesen több, mint 160 millió forinttal lettek szegényebbek – áll a Police.hu oldalán.

A csalás miatt a befektetők milliókat veszítettek Győrbe

Fotó: Police.hu

A csalás győri mestere miatt 160 millió forintnyi befektetés tűnt el

A rendőrök december 15-én reggel rácsaptak a virtuális tőzsdegurura, és Győr-Moson-Sopron vármegyében el is kapták.

Azóta őrizetben van, és befektetési csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, a bíróság már kezdeményezte a letartóztatást.

