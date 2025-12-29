Veszélyes csalás terjed: a TAJ-számoddal ijesztgetnek, a pénzedre mennek

Új módszerrel próbálkoznak az online szélhámosok Magyarországon. A csalás során SMS-ben keresik meg az áldozatokat azzal az üzenettel, hogy lejárt a TAJ-számuk, ezért sürgősen frissíteniük kell az adataikat, különben elveszítik egészségbiztosítási jogosultságukat. Az újabb átverési módszerre a Sonline.hu hívta fel a figyelmet.

A csalás kifinomultabb, a módszerek alattomosabbak, a célpont pedig bárki lehet

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

TAJ-kártyás csalás, a pénzedre mennek

Az üzenetek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevével élnek vissza, de a szervezet soha nem kér SMS-ben adategyeztetést, bankkártyaadatokat vagy úgynevezett verifikációs díjat. A hamis értesítések egy adathalász oldalra irányítanak, amelynek címe gyakran gyanús, a hivatalostól eltérő domént használ.

Az oldalon látszólag egy egyszerű űrlapot kell kitölteni,

valójában azonban minden érzékeny adatot elkérnek: nevet, címet, e-mailt, telefonszámot, TAJ-számot, sőt bankkártyaadatokat is. A csalás részeként egy kisebb összegű „verifikációs díjat” is kérnek, amelynek valódi célja a kártyaadatok megszerzése.

Ha az áldozat megadja az adatokat, a rendszer hibát jelezhet, de ez csak figyelemelterelés. A háttérben a csalók már hozzáférhetnek a bankkártyához, és nagyobb összegű tranzakciókat is indíthatnak.

A jelenségre a hatóságok is felhívták a figyelmet. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint az online térben elkövetett bűncselekmények jelentős része megelőzhető lenne tudatossággal.

Az elkövetők egyre profibb módszereket alkalmaznak, az üzenetek és weboldalak külalakja sokszor megtévesztésig hasonlít az eredetire.

A csalás elkerülése érdekében érdemes megjegyezni: egyetlen hivatalos szerv sem kér SMS-ben bankkártyaadatokat vagy pénzt, és nem sürget azonnali cselekvésre. Ha gyanús üzenetet kap, ne kattintson a linkre, és semmilyen adatot ne adjon meg!

Milliárd dollárokat kereshet bűnözésből a Facebook

Rendkívül kínos információval állt elő a Reuters hírügynökség. Egy jelentés szerint a Meta évente több milliárd dollár bevételhez jut csaló és illegális hirdetésekből, amelyek a Facebookon, az Instagramon és a WhatsAppon jelennek meg. Ha érdeklik a részletek, kattintson erre a cikkre!