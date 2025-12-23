Több városban is feltűnt ugyanaz az autó, bűnözőkkel tele

Telefonos csalók ejtettek át egy 89 éves, Hajdú-Bihar vármegyében élő nádudvari nőt, akit azzal kerestek meg, hogy a fia rendőrségi ügybe keveredett. A hívások során az egyik elkövető később a férfi hangján szólalt meg, így sikerült elérniük, hogy az idős asszony készpénzt adjon át – írta a Beol.hu.

Lekapcsolták az autót, amivel a csalók futárkodtak

Fotó: Pesti Tamás / MW

Csalók csapták be a nádudvari nyugdíjast

A nő a teljes megtakarítását, 1,6 millió forintot csomagolt össze, majd egy szatyorban a háza előtti kerítésre akasztotta. A pénzt egy ismeretlen futár vitte el, akit a sértett nem látott.

A nyomozás során a rendőrök egy autóra bukkantak, amely több hasonló bűncselekményhez is köthető. Kiderült, hogy ugyanazzal a járművel néhány nappal korábban Békéscsabán is átvertek egy idős nőt, akitől 2 millió forintot szereztek meg az elkövetők.

Időközben Tiszaújvárosból is érkeztek bejelentések, amelyek szerint csalók próbáltak időseket pénzátadásra rávenni. A rendőrség célzott ellenőrzéseket indított, és egy parkolóban sikerült megállítaniuk a keresett autót. A járművet vezető férfi vallomása szerint megbízói aznap további két helyszínre is elküldték volna készpénz átvételére.