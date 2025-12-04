Durva, hogy mekkora adag illegális terméken ült a csempész

Hírlevél
2025. december 04. 17:10
Olvasási idő: 3 perc
A röszkei határátkelőnél a pénzügyőrök egy szokatlan módszert alkalmazó csempészre bukkantak: a dohányárut egy fotel kárpitjába rejtve próbálta átvinni a határon. A ravasz csempész végül a röntgenvizsgálaton bukott le.
A röszkei határátkelőn a pénzügyőrök ismét meghiúsítottak egy rendkívül leleményes csempész-kísérletet. Egy szerb kisteherautó rakterében szállított fotel kárpitja alá több mint kétezer doboz cigarettát rejtettek, ám a trükköt az ellenőrzésen használt röntgenberendezés másodpercek alatt leleplezte – írta a Délmagyar.hu.

Röntgenfelvétel buktatta le a csempészt
Röntgenfelvétel buktatta le a csempészt
Fotó:  NAV 

Cigi trónon ült a csempész

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága szerint a pénzügyőrök összesen 2630 doboz koszovói zárjegyes dohányterméket találtak a bútor kárpitja alá gondosan rejtve. A sofőr hiába bízott abban, hogy a fotel alakja eltereli a gyanút, a röntgenfelvételen egyértelműen látszott a szabálytalan rakomány.

A lefoglalt dohányáru értéke több mint 3,1 millió forint, amiért a sofőrre a NAV 11 millió forintot meghaladó vámigazgatási bírságot szabott ki, emellett költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést is tett. Az eset is jól mutatja, hogy a határátkelőhelyen alkalmazott korszerű technika és a felkészült szakemberek miatt egyre nehezebb kijátszani az ellenőrzést.

