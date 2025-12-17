„Divatbemutató” a határon: hiába öltöztették fel a csempészárut, a röszkei vámosok átláttak a szitán

A pénzügyőrök gyanúsnak találták egy cseh felségjelzésű autó rakományát, amelyben négyen tartózkodtak, ezért a csomagokat röntgengép alá vetették. A vizsgálat során észlelt furcsaságok miatt a szakemberek darabról darabra átnézték a poggyászokat, végül így bukkant rá a hatóság a trükkösen elrejtett szállítmányra, amelyet a csempész a ruhák közé rejtve próbált átjuttatni a határon – írta a Délmagyar.hu.

Használt cipőbe és kabátba rejtették a csempészárút

Fotó: NAV

Lábaszagú csempészárú

A vámosok elhasznált lábbelikkel teli kartondobozokat találtak a kocsiban, ám a cipők belsejéből fehér tablettákkal tömött tasakok kerültek elő. A trükkös elkövetők a ruházatukat is rejtekhelynek használták, így a kabátzsebek mélyéről is illegális szerek bukkantak fel az alapos ellenőrzés során.

A röszkei átkelőnél dolgozó egyenruhások semmit nem bíztak a véletlenre, ezért testszkennerrel is átvizsgálták az utazókat. A precíz technika és a szemle végül meghozta az eredményt: összesen 14 csomagban, közel 7 kilogrammnyi gyanús anyagot foglaltak le. A helyszíni gyorsteszt igazolta a kokain jelenlétét, ezért a hatóságok kábítószer-birtoklás miatt feljelentést tettek a vármegyei főkapitányságon, az ügyben pedig már a rendőrség nyomoz tovább.

Míg a határnál a hatóságok megfeszített munkával próbálják útját állni a kábítószer-szállítmányoknak, addig egy brit híresség drámája arra emlékeztet, milyen súlyos árat fizet az, akihez végül eljut a tiltott áru. Kerry Katona esete ugyanis fájdalmas őszinteséggel mutatja be, milyen visszafordíthatatlan pusztítást végezhet a szervezetben a kokainhasználat.