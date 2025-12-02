Mutatjuk a fotókat a Budapesten utcára dobott emberi csontokról

Megdöbbentő látvány fogadott egy kutyasétáltatót Budapest IX. kerületében: több doboznyi emberi csont hevert a járdaszélen lomtalanításkor. Hamar kiderült, hogy egy közeli lakóházból származnak és egy idős házaspár helyezte ki őket azzal az indokkal, hogy már nincs szükségük rájuk - írta meg a Blikk.

Emberi csontokat találtak Budapesten, lomtalanításon 2025 novemberében

Fotó: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

A férj korábban egyetemi professzorként anatómiát és biofizikát tanított, a feltehetően kutatási célú szemléltető eszközöket fővárosi otthonában halmozta fel"

– közölte a Rendészeti Államtitkárság.

Nem lehet csak úgy utcára dobni emberi csontokat

A férfi vagy megfeledkezett róla, vagy egyszerűen nem tulajdonított túl nagy jelentőséget annak,

hogy az előzetes igazságügyi szakvélemény szerint legalább 30–450 éves, különböző korú és nemű emberekhez tartozó csontmaradványok kezelése szigorú jogszabályi előírásokhoz kötött.

Az ilyen típusú emberi maradványok nem számítanak hagyományos hulladéknak: kezelésük külön biztonsági protokollt, speciális tárolást és szakszerű megsemmisítést igényel, ezért a BRFK közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

A helyszínről készített fotókat megnézheti a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán.