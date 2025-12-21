Tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánk, Csudai Sándor fotóriporter

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy meghalt egy körülbelül negyvenéves férfi Budapesten szombat hajnalban a Városligetben. A Tények.hu információi szerint az ország egyik legelismertebb fotóriportere a Néprajzi Múzeum épületének tetejéről zuhanhatott le. 38 éves volt.

Fotó: Csudai Sándor Facebook-oldala

Meghalt az egyik legjobb magyar fotóriporter

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, fényképészeti tanulmányait a Práter utcai Szakképző Iskolában végezte. Pályafutása során a Mediaworks munkatársaként dolgozott, korábban fotóstúdiókban, fesztiválokon, valamint különböző magazinoknál és online médiumoknál is tevékenykedett. Munkáját több rangos szakmai elismeréssel jutalmazták: 2015-ben Junior Prima-díjat kapott, 2019-ben elnyerte a 35 év alatti fotósoknak járó Hemző Károly-díjat, emellett Sajtófotó-díjban is részesült.

Kollégánkat a Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.

