Tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánk, Csudai Sándor fotóriporter

Szombat hajnalban a Városligetben, a Néprajzi Múzeum épületénél holtan találtak rá az egyik legismertebb magyar fotóriporterre. Meghalt Csudai Sándor, akit a Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekint.
Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy meghalt egy körülbelül negyvenéves férfi Budapesten szombat hajnalban a Városligetben. A Tények.hu információi szerint az ország egyik legelismertebb fotóriportere a Néprajzi Múzeum épületének tetejéről zuhanhatott le. 38 éves volt. 

Meghalt Csudai Sándor
Meghalt az egyik legjobb magyar fotóriporter

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, fényképészeti tanulmányait a Práter utcai Szakképző Iskolában végezte. Pályafutása során a Mediaworks munkatársaként dolgozott, korábban fotóstúdiókban, fesztiválokon, valamint különböző magazinoknál és online médiumoknál is tevékenykedett. Munkáját több rangos szakmai elismeréssel jutalmazták: 2015-ben Junior Prima-díjat kapott, 2019-ben elnyerte a 35 év alatti fotósoknak járó Hemző Károly-díjat, emellett Sajtófotó-díjban is részesült. 

Kollégánkat a Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.

Bajban van, vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

