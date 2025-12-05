Haldoklóhoz kértek defibrillátort a BKV-alkalmazottól, de az nem adta oda az eszközt

December 3-án este drámai jelenetek játszódtak le a 3-as metró Határ úti megállójában: egy férfi rosszul lett az aluljáróban, az utasok pedig azonnal megkezdték az újraélesztést. Két járókelő a forgalmi irodába rohant, hogy elkérje az állomáson elhelyezett defibrillátort, de a BKV dolgozói megtagadták a kiadását. Indoklásuk szerint „már úton volt a mentő”, és a készüléket „csak a metró területén lehet használni” – írta a Borsonline.hu.

A metróállomásokon elhelyezett defibrillátor életet menthet — ha hozzáférnek

Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

Megtagadta a defibrillátor kiadását a személyzet

A mentők közben kiérkeztek, de az eset hatalmas felháborodást váltott ki és vizsgálat indult annak feltárására, kaphatott volna-e a bajbajutott gyorsabb segítséget, ha a BKV-s személyzet együttműködik. A vállalat közleményben reagált.

Elismerik, hogy az érintett munkatárs „nem működött közre” abban, hogy az utasok hozzáférhessenek a defibrillátorhoz. A vizsgálat célja szerintük annak teljes feltárása, pontosan hogyan történhetett meg a mulasztás.

A BKV hozzátette: nincs olyan szabály, amely tiltaná, hogy a metróban elhelyezett defibrillátort az állomás területén kívül is használják, főleg nem vészhelyzet esetén. A helyes eljárás szerint az ügyeletesnek személyesen kellett volna kivinnie a készüléket, és közreműködnie annak szakszerű alkalmazásában. A társaság közölte, az ilyen incidensek rendkívül ritkák, és nem tükrözik a BKV utasbiztonság iránti elkötelezettségét.

Mint írják, minden metróvonalon van elérhető defibrillátor, a dolgozók pedig rendszeres tréningeken vesznek részt, hogy szükség esetén gyorsan és hatékonyan be tudjanak avatkozni.

