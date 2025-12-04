Hajnalban lecsaptak: családi drogbirodalmat számolt fel a DELTA-akció

Közel 150 rendőr vett részt a december 2-án hajnalban, egy családi alapon működő kábítószer-kereskedő hálózat felszámolására indított rajtaütésben. A DELTA-akció célkeresztjében négy hajdú-bihari település: Derecske, Gáborján, Hencida és Váncsod volt. A razzia során kilenc helyszínen egyszerre ütöttek rajta az elkövetőkön, és összesen 13 embert fogtak el – adta hírül a Haon.hu.
A kutatások során közel 2,5 kilogramm droggyanús anyagot – főleg kristályt – és az árusításához szükséges eszközöket találtak. Vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 23 millió forintot, 4 millió forint értékű arany ékszert és 3 gépkocsit foglaltak le.
A nyomozók nyolc dílert kábítószer-kereskedelem, egy embert pedig kábítószer birtoklása miatt vettek őrizetbe, négyen szabadlábon védekezhetnek.
Erős függőséget váltanak ki az új típusú drogok
A kábítószerek, például a kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a drogok élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!
Kérik, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a Telefontanú a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.