Hajnalban lecsaptak: családi drogbirodalmat számolt fel a DELTA-akció

Közel 150 rendőr vett részt a december 2-án hajnalban, egy családi alapon működő kábítószer-kereskedő hálózat felszámolására indított rajtaütésben. A DELTA-akció célkeresztjében négy hajdú-bihari település: Derecske, Gáborján, Hencida és Váncsod volt. A razzia során kilenc helyszínen egyszerre ütöttek rajta az elkövetőkön, és összesen 13 embert fogtak el – adta hírül a Haon.hu.

A DELTA-akció keretében nagy értékű gépkocsikat is lefoglaltak a dílerektől

Fotó: Békés vármegyei rendőrség

A kutatások során közel 2,5 kilogramm droggyanús anyagot – főleg kristályt – és az árusításához szükséges eszközöket találtak. Vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 23 millió forintot, 4 millió forint értékű arany ékszert és 3 gépkocsit foglaltak le.

A nyomozók nyolc dílert kábítószer-kereskedelem, egy embert pedig kábítószer birtoklása miatt vettek őrizetbe, négyen szabadlábon védekezhetnek.

Tarol a DELTA Program: újabb és újabb dílerek kerülnek kézre

Az Origon tegnap arról írtunk, hogy a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy nagyszabású akció keretében csaptak le arra a zalaegerszegi dílerre, aki kokainnal, hasissal, cannabissal, speeddel és ecstasysval kereskedett.

Erős függőséget váltanak ki az új típusú drogok

A kábítószerek, például a kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a drogok élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!