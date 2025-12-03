Tarol a DELTA Program: újabb díler került kézre

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói egy nagyszabású akció keretében csaptak le arra a zalaegerszegi dílerre, aki kokainnal, hasissal, cannabissal, speeddel és ecstasysvel kereskedett. A DELTA program keretében végzett széles körű adatgyűjtés során kiderült, hogy a 44 éves férfi egy helyi megbízójától kapta a postai küldeményekben érkező kábítószert, amit kiporciózva több éven keresztül értékesített ismerősi körében – írta a Police.hu.

A DELTA Program újabb sikeres akciót hajtott végre

Fotó: Police.hu

Nem garázsvásárra ment a DELTA

A rendőrök a Közterületi Támogató Alosztály segítségével november 28-án éjszaka fogták el a 44 éves kábítószer-terjesztőt. A bérelt lakásában és garázsában tartott kutatás során jelentős mennyiségű kábítószert, többek között 24,31 gramm növényi törmeléket, 2,37 gramm ketamint és ecstasy tablettákat, valamint a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.

A nyomozók a férfit kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet a kábítószerek veszélyeire: fogyasztásuk szédülést, pulzusszám-emelkedést, súlyos hangulatingadozást és pánikrohamot okozhat, ráadásul hamar erős pszichikai függőséghez, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodáshoz vezet.

