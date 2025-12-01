Kivételesen nem a diák volt az áldozata az iskolai erőszaknak

Alsózsolcán egy iskola tornatermében incidens történt, egy felbőszült diák rátámadt az ott tartózkodó iskolaőrre – írta a Borsonline.hu.

Diák támadt az iskolaőrre

Ezúttal nem egy diák az áldozat

Atanuló folyamatosan a tornaterem falához rúgta a labdát, ami miatt az iskolaőr rászólt.

Erre a fiú rátámadt, ököllel megütötte, trágár szavakkal szidta és meg is fenyegette a közfeladatot ellátó személyt.

A bántalmazásnak végül az igazgatóhelyettes vetett véget azzal, hogy közbelépett. A Miskolci Törvényszék a támadó fiatalt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt egy év hat hónapra próbára bocsátotta. A helyi lakosok szerint a támadó egy nagyobb, garázda társaság tagja, akik ellen korábban a vasútállomásról is érkeztek panaszok.

