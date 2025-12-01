Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

iskolaőr

Kivételesen nem a diák volt az áldozata az iskolai erőszaknak

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Iskolai botrány tört ki Alsózsolcán, ahol azonnal közbe kellett lépni, miután egy tanuló ököllel támadt az iskolaőrre. Az eset miatt eljárás indult a támadó diák ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iskolaőrigazgatóhelyettesiskolaerőszakáldozattornateremincidens

Alsózsolcán egy iskola tornatermében incidens történt, egy felbőszült diák rátámadt az ott tartózkodó iskolaőrre – írta a Borsonline.hu.

Diák támadt az iskolaőrre
Diák támadt az iskolaőrre
Fotó:  Tények

Ezúttal nem egy diák az áldozat

Atanuló folyamatosan a tornaterem falához rúgta a labdát, ami miatt az iskolaőr rászólt. 

Erre a fiú rátámadt, ököllel megütötte, trágár szavakkal szidta és meg is fenyegette a közfeladatot ellátó személyt.

A bántalmazásnak végül az igazgatóhelyettes vetett véget azzal, hogy közbelépett. A Miskolci Törvényszék a támadó fiatalt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt egy év hat hónapra próbára bocsátotta. A helyi lakosok szerint a támadó  egy nagyobb, garázda társaság tagja, akik ellen korábban a vasútállomásról is érkeztek panaszok.

Mindeközben egy jászladányi férfi kiskorúaknak terjesztett kábítószert, majd amikor a rendőrök elfogták, azonnal beköpte a beszállítóját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!