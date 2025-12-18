Közel 8000 gramm kábítószert foglaltak le a vasi rendőrök egy dílertől

Nem unatkoztak az elmúlt hetekben a Vas megyei rendőrök. Több helyszínen is rajtaütést tartottak, amelyek során kábítószergyanús anyagokat, pénzt és különféle eszközöket foglaltak le. Az akciók mérlege sem maradt el, három férfi és egy nő ellen indult eljárás, köztük több feltételezett díler is a hatóság látókörébe került – írta a Vaol.hu.

A díler komoly büntetésre számíthat

Fotó: Pexels

Az egyik akció során a sárvári nyomozók egy 52 éves férfi otthonában tartottak kutatást. A padláson, egy régóta nem használt hűtőszekrényben, valamint két műanyag hordóban bukkantak rá csaknem nyolc kilogramm szárított növényi anyagmaradványra. A férfit előállították, kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Díler csuklóján kattant a bilincs

Néhány héttel később a nyomozók a Celldömölk környéki egyik településen folytatták a munkát. Egy 39 éves férfi lakásán kopogtattak, ahol a kutatás során közel 100 gramm kristályos anyag, kisebb mennyiségű szárított növényi anyag, valamint a terjesztéshez szükséges eszközök kerültek elő. A rendőrök több mint félmillió forintnak megfelelő készpénzt is lefoglaltak.

A férfit a gyanú szerint dílerként tevékenykedett, így előállították, kihallgatták, őrizetbe vették, és vele szemben is kezdeményezték a letartóztatást. Az ügyben rajta kívül két fogyasztó ellen is eljárás indult.

A nyomozás tovább folytatódik, a rendőrség pedig egyértelművé tette, hogy Vas megyében sincs biztonságban az, aki dílerként próbál szerencsét.