Videón a bonyhádi drogdílerpáros bukása

Két helyi díler másfél éven át építgette karrierjét a drogbirodalmukban, majd egy közúti ellenőrzés során előállították őket a rendőrök – írta a Bors.

A két díler most hosszú időre kerülhet rácsok mögé

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Az ellenőrzés során előkerült 12 gramm kristályos anyag, 150 grammnyi fehér por, és itt még nem állt meg a történet. Tartózkodási helyükön lévő kutatás során egy komplett minilabort szüntettek meg a nyomozók, ahol vegyszerek, pénz, ékszer és telefonok is fogadták őket.

A díler tevékenységét felszámolták

Az elkövetők lakásán is találtak még további kábítószereket. 440 gramm zöld törmeléket, 10,5 gramm kristályt, egy egész cannabis növényt és rengeteg készpénzt.

A dílerpárost őrizetbe vették, a bíróság pedig azonnal le is tartóztatta őket. Közben a rendőrök már azon dolgoznak, hogy kiderítsék a felsőbb szálakat, ugyanis ha másfél évig sikeresen dolgozott két díler, ott több szereplő is van a történetben.

A nyomozók időközben előállították azt a 62 éves férfit is, aki otthonában termesztette a kábítószert nagy tételben, elmondás szerint saját fogyasztásra, mert nem tudott leszokni a drogról.