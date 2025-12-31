Hírlevél
kőszegi - hegységben

Drámai mentés a Kőszegi-hegységben: bokasérült túrázón kellett segíteni szilveszterkor

A kőszegi önkormányzati tűzoltók tájékoztatása szerint egy bokasérült nőt kellett lehozniuk az Írottkő-kilátó útjáról. A 2025 utolsó napján közzétett bejegyzésben a drámai mentés nehézségeiről is írtak.
Mentőhelikopterrel vitték kórházba azt a nőt, akinek drámai mentéséről a kőszegi önkormányzati tűzoltók adtak hírt. Egységüknek a Vas vármegyei Kőszegi-hegységen lévő Írottkő-kilátó útjáról kellett lehozniuk a bokasérülést túrázót - írta meg a Vaol.hu

Nehezített terepen zajlott a drámai mentés

A beszámoló szerint az utak nehezen voltak járhatók, az egységek csak hólánccal, erőltetett menetben, rendkívül nehéz körülmények között tudták megközelíteni a helyszínt és végrehajtani a beavatkozást. A mentés során egy slusszkulcsot is találtak, amelyet a tulajdonosa a kőszegi önkormányzati tűzoltóknál vehet át.

