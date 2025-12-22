Hírlevél
44 kiló drogot utaztatott a bolgár sofőr, az M7-esen ért véget a fuvar

Jelentős mennyiségű kábítószer-szállítmányt vontak ki a forgalomból a NAV pénzügyőrei az M7-es autópályán. A drog egy bolgár kamion vezetőfülkéjében, a sofőr fekhelyén elrejtve utazott.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei december 19-én délután, a zalakomári pihenőhely mérlegállomásán ellenőriztek egy  fagyasztott húsokat szállító bolgár kamiont. Bár a Spanyolországból Bulgáriába tartó jármű rakterében mindent rendben találtak, a sofőr feltűnően feszült viselkedése miatt úgy döntöttek, hogy tüzetesebben átvizsgálják a vezetőfülkét is. Ennek során a sofőr fekvőhelyéről négy nagyméretű fekete szemeteszsák került elő, amelyekben összesen 44,2 kilogramm vákuumcsomagolt növényi törmeléket találtak. A drog-gyorsteszt marihuánára pozitív eredményt jelzett – írta meg a Sonline.hu.

Vezetőfülkében utazott a 44 kiló drog
Vezetőfülkében utazott a 44 kiló drog Fotó: NAV

Több tízmillió forint a drog feketepiaci értéke 

A  pénzügyőrök értesítették a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársait, akik átvették az intézkedést, a továbbiakban az ügyet büntetőeljárás keretében vizsgálják. A hatóságok gyors és összehangolt fellépésének köszönhetően ez a jelentős mennyiségű és több tízmillió forint értékű kábítószer már nem juthat el a fogyasztókhoz.

