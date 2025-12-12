De most komolyan, ide kinek jut eszébe eldugni a drogot? – videó

A kábítószerárus lekapcsolásának részleteit a Bors osztotta meg. A drogkereskedőnő nem vitte túlzásba, átlagban napi öt kuncsaftot fogadott, de belőlük is szépen megélt.

Drogárust fogtak el a rendőrök meglepő helyen tárolta az árukészletét

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Drogügyletek egy családi háznál

A nő egy örkényi családi háznál bonyolította le az ügyleteit, a vásárlók rendszerint taxival érkeztek a drogért egészen addig, amíg a rendőrök a 43 éves M. Arankát december 3-án le nem kapcsolták. A dílert a Dabasi Rendőrkapitányságon hallgatták ki. Vallomásából kiderült, kuncsaftjai visszatérő vendégek voltak, és mintegy fél éve foglalkozott drogügyletekkel. A házkutatáskor a rendőrök több millió forintot is találtak.

Ki nem találná, hol rejtegette a nő a drogkészletet

A rendőrök a kutatás során megtalálták a gyanúsított drogkészletét. Az asszony igen meglepő helyen – az ágyneműtartóban – rejtette el. Valószínűleg ez lehetett az első hely, ahová a rendőrök benéztek.

A Police.hu közleménye szerint

a Dabasi Rendőrkapitányságon M. Aranka ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók kezdeményezték a nő letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

